В свердловских больницах свободно только 15% ковидных коек

В медучреждениях Свердловской области, которые перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями, по-прежнему мало мест. Процентное соотношение занятых коек к свободным остается приблизительно 85% к 15%.

По данным на 6 ноября, которые публикует аппарат полномочного представителя президента в УрФО, в регионе развернуты 9 417 коек, заняты из них – 7 961. Месяцем ранее, по данным на 6 октября, в регионе было развернуто 5 233 спецкоек в медучреждениях для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями, занято – 3 636 (69,5%).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.20

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