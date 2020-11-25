«Озеро Чусовское» и больницу в Екатеринбурге на днях исключат из списка ковидариев

В Свердловской области ситуация с Covid-19 настолько стабилизировалась, что освободившийся коечный фонд можно перевести в режим плановой работы.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции замгубернатора Павел Креков. По его словам, в конце этой недели переведут в режим оказания плановой медицинской помощи два учреждения – центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» и одну из больниц в Екатеринбурге, какую именно – чиновник не уточнил.

Как уже писал «Новый День», центр реабилитации «Озеро Чусовское» попал в список медучреждений, которые перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями, только 7 октября. Вместе с ним в список попали психиатрические больницы № 6 и № 7 в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле соответственно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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