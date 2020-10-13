В заксобрании создали седьмую постоянную комиссию. Ее возглавил депутат-новичок

В заксобрании Свердловской области создали седьмую постоянную комиссию – по взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммерческими организациями.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с докладом по этому вопросу выступил вице-спикер Виктор Якимов. Согласно проекту постановления, в комиссию предложено включить пятерых депутатов: Владимира Анисимова, Вячеслава Брозовского, Кирилла Некрасова, Владимира Смирнова, Петра Соколюка. Председателем комиссии предложено избрать Петра Соколюка, который только сегодня принес депутатскую присягу.
Добавим, председатели комитетов и комиссий входят в совет заксобрания и получают зарплату.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 13.10.20
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