В Свердловской области принят закон о трехдневных выборах

Сегодня законодательное собрание Свердловской области сразу в трех чтениях приняло законопроект об изменениях в региональный избирательный кодекс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый областной закон закрепит право областного избиркома и нижестоящих комиссий проводить голосование на областных и муниципальных выборах в течение трех дней, а также обустраивать места для голосования вне помещений избирательных участков. Закон вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации. Добавим, что он будет распространяться только на выборы, назначенные после его вступления в силу, то есть довыборы в Екатеринбургскую городскую думу, назначенные на 22 ноября, пройдут по старым правилам. Об этом специально напомнил один из авторов закона Виктор Шептий.

Напомним, впервые голосование вне помещений участков и в течение нескольких дней было опробовано в регионе во время референдума по поправкам к Конституции. В голосовании в Свердловской области приняли участие 1 079 874 человек, или 32,42% от общего числа избирателей. При этом более 74 тысяч жителей проголосовали на придомовых территориях. 139,5 тысячи граждан воспользовались правом проголосовать на дому.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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