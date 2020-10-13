Вице-губернатор Креков: «Напряженность с местами в больницах Нижнего Тагила снята»

Свердловский вице-губернатор Павел Креков прокомментировал ситуацию с перегруженностью больниц Нижнего Тагила, куда свозят пациентов с пневмониями и подозрением на коронавирус со всего Горнозаводского управленческого округа.

«В Нижнем Тагиле заболеваемость действительно несколько выше, чем в среднем по области. Вчера мы эту проблему серьезно обсуждали на специальном селекторе с главврачами. Чтобы снять напряженность, мы открыли дополнительные койки в психбольнице №7, в санатории Руш (было 130, теперь стало 250), и в еще одной больнице дополнительно 100 коек открыли. На вчерашний вечер напряженность была снята. Я надеюсь, что мы оперативно будем отслеживать ситуацию», – сообщил областной чиновник на брифинге.

Напомним, накануне вечером региональный оперштаб на запрос РИА «Новый День» сообщил, что в случае нехватки мест в стационарах Нижнего Тагила пациентов начнут отправлять в города Северного управленческого округа, куда дорога только в одну сторону занимает несколько часов. Агентство ранее писало, что люди с подозрением на Covid-19 проводят по 11-12 часов в приемном отделении тагильской ЦГБ №1, лечащиеся от обычной пневмонии могут подхватить коронавирус в отделении пульмонологии, а проблема разделения поток пациентов в стационаре практически не решается.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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