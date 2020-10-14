В Свердловской области ожидаются заморозки до -4 и мокрый снег

В ночь с 14 на 15 октября на севере Свердловской области может пойти мокрый снег, температура воздуха опустится с +1 до -4. На юге региона пройдут небольшие дожди, сегодня днем будет +11…+16, ночью похолодает до +2, сообщает Свердловский гидрометцентр.

В Екатеринбурге сегодня, 14 октября, ожидается +11…+15 днем, без существенных осадков, ночью – от 6 до 8 градусов выше нуля. Заморозков и снега в областном центре в ближайшие три дня не ожидается, ветер юго-западный.

Напомним, 14 октября Русская православная церковь отмечает День Покрова пресвятой Богородицы. По народным приметам, обычно в этот день выпадает первый снег. Также считается, что если на Покров дует северный ветер – зима будет холодной, если южный – то теплой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.10.20

14 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / РПЦ сегодня отмечает Покров. / Екатеринбургский депутат Козлов получил предупреждение за ошибки в декларации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»