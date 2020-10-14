Лишенная родительских прав женщина убила свою собаку за то, что та хотела есть

Жительницу села Филькино Серовского округа будут судить по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Полиция выяснила, что 28-летняя женщина жестоко убила свою собаку по кличке Мина.

Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в дежурную часть райотдела обратились жители села Филькино, которые рассказали, что их соседка пыталась избавиться от трупа своего питомца. При этом на теле собаки были колото-резаные раны.

Участковый уполномоченный провел проверку и выясгид, что в гибели собаки виновата ее хозяйка. Последняя призналась, что убила Мину в порыве ярости, находясь в состоянии токсического опьянения. Причиной якобы стало то, что голодная собака позарилась на продукты. Вместо того чтобы покормить собаку, хозяйка несколько раз ударила ее ножом в область сердца.

Ранее подозреваемая уже была судима – за совершение кражи и угрозу убийством. В обоих случаях суд назначил ей наказание в виде обязательных работ. Кроме того, за неадекватное поведение ее лишили родительских прав на трех несовершеннолетних детей. До суда она будет находиться под обязательством о явке.

Отметим, позавчера Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, который избил маленькую собачку своей жены ногами, животное получило тяжелые травмы. После произошедшего участковый вместе с зоозащитниками забрали собаку породы чихуа-хуа по кличке Николь в фонд «Зоозащита» для дальнейшего обследования и реабилитации. Суд назначил виновному 320 часов обязательных работ. Зоозащитники пока не торопятся возвращать собаку в семью, опасаясь за ее здоровье.

Серовский округ, Филькино, Елена Владимирова

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