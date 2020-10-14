российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 октября 2020, 08:50 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Лишенная родительских прав женщина убила свою собаку за то, что та хотела есть

Фото предоставлены Валерием Горелых, ГУ МВД по Свердловской области

Жительницу села Филькино Серовского округа будут судить по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Полиция выяснила, что 28-летняя женщина жестоко убила свою собаку по кличке Мина.

Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в дежурную часть райотдела обратились жители села Филькино, которые рассказали, что их соседка пыталась избавиться от трупа своего питомца. При этом на теле собаки были колото-резаные раны.

Участковый уполномоченный провел проверку и выясгид, что в гибели собаки виновата ее хозяйка. Последняя призналась, что убила Мину в порыве ярости, находясь в состоянии токсического опьянения. Причиной якобы стало то, что голодная собака позарилась на продукты. Вместо того чтобы покормить собаку, хозяйка несколько раз ударила ее ножом в область сердца.

Ранее подозреваемая уже была судима – за совершение кражи и угрозу убийством. В обоих случаях суд назначил ей наказание в виде обязательных работ. Кроме того, за неадекватное поведение ее лишили родительских прав на трех несовершеннолетних детей. До суда она будет находиться под обязательством о явке.

Отметим, позавчера Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, который избил маленькую собачку своей жены ногами, животное получило тяжелые травмы. После произошедшего участковый вместе с зоозащитниками забрали собаку породы чихуа-хуа по кличке Николь в фонд «Зоозащита» для дальнейшего обследования и реабилитации. Суд назначил виновному 320 часов обязательных работ. Зоозащитники пока не торопятся возвращать собаку в семью, опасаясь за ее здоровье.

Серовский округ, Филькино, Елена Владимирова

Серовский округ, Филькино. Другие новости 14.10.20

В Свердловской области ожидаются заморозки до -4 и мокрый снег. / 14 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / РПЦ сегодня отмечает Покров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,