В Серове будут судить мужчину, который кинул на капот автомобиля учебную гранату (ФОТО)

В Серове суд рассмотрит уголовное дело о хулиганской выходке местного жителя. Молодой мужчина неудачно пошутил над автомобилистом, подложив ему муляж гранаты. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел в августе этого года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Со слов водителя, он остановился на перекрестке на красный свет светофора. В этот момент к машине подошел парень и положил на капот неизвестный предмет, похожий на гранату Ф-1. Автомобилист не растерялся: он съехал с оживленной улицы и припарковал машину в безлюдном месте, после чего позвонил в экстренную службу. Прибывшие взрывотехники установили, что предмет был учебно-имитационным и не являлся взрывным устройством, хотя внешне был похож на боевую ручную гранату.

«К поиску правонарушителя были подключены дежурные наряды полиции и сотрудники уголовного розыска. В результате по приметам подозреваемый был задержан в микрорайоне Сортировка. Им оказался местный житель 1988 года рождения. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж, умышленное повреждение чужого имущества, незаконное проникновение в жилище, угрозу убийством и мошенничество. Накануне происшествия он освободился из мест лишения свободы. По результатам медицинского освидетельствования в организме мужчины был обнаружен алкоголь», – рассказал руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

Задержанный пояснил полицейским, что гранату ему дал знакомый, а он таким образом решил напугать окружающих и привлечь к себе внимание.

Серов, Ангелина Сергеева

Серов. Другие новости 15.10.20

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