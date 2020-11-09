В Серове к реальному сроку приговорили мужчину, который шутки ради кинул гранату на капот

В Серове вынесли приговор мужчине, который напугал горожан, положив на капот машины учебную гранату. Шутка обернулась для хулигана 1 годом 10 месяцами колонии строгого режима. Как рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, этот мужчина, Степан Шелепяткин, ранее уже был судим за кражу и мошенничество. Теперь он получил срок по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Напомним, 22 августа Шелепяткин, будучи пьяным, вышел на проезжую часть на красный свет, вытащил учебную гранату, которая внешне похожа на боевую оборонительную гранату Ф-1, а после положил ее на капот остановившейся «Хонды». Он хотел таким образом напугать сидящих в ней мужчин. Водитель не растерялся: он съехал с оживленной улицы и припарковал машину в безлюдном месте, после чего позвонил в экстренную службу.

Серов, Людмила Прокофьева

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