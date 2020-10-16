Куратор митингов в Свердловской области посмертно получил награду за особые заслуги

Олег Малишевский, который возглавлял отдел по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий областного министерства общественной безопасности, посмертно удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени». Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о награждении на следующий день после смерти чиновника, сегодня документ официально опубликован. Как сообщается в тексте указа, награда выдана «за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области».

Олег Малишевский скончался 7 октября, ему было 48 лет. По долгу службы он занимался согласованием заявок на проведение митингов, шествий и демонстраций в Екатеринбурге. По сложившейся практике оппозиционерам отказывали в проведении акций в центре города под тем предлогом, что площадка занята казаками, МЧС или другими структурами. Долгие годы Малишевский работал в военной прокуратуре. Сейчас на его должность в МОБе в качестве и.о. назначена Марина Макарова.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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