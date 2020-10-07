Скончался сотрудник министерства безопасности, отвечавший за согласование митингов

Сегодня, 7 октября, в одной из екатеринбургских больниц скончался Олег Малишевский – начальник отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий областного министерства общественной безопасности.

Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в департаменте информполитики. Чиновнику было всего 48 лет. Причину смерти в правительстве не называют.

По долгу службы Олег Малишевский занимался согласованием заявок на проведение митингов, шествий и демонстраций в Екатеринбурге. Представителям несистемной оппозиции неоднократно отказывали в их проведении. В качестве причины обычно указывалось, что на той же площадке и в то же время уже заявлена другая публичная акция. Добавим, что согласование митингов в Екатеринбурге перешло от мэрии к областным властям летом 2015 года.

Как уже сообщал «Новый День», летом этого года скончался областной министр АПК и потребительского рынка Дмитрий Дегтярев. Ему было 43 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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