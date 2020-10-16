Ректор УрФУ назвал среднюю зарплату преподавателей и сотрудников вуза

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров сегодня на пресс-конференции рассказал, сколько получают работники вуза.

Так, по словам ректора, оклад преподавателей до вычета налогов в 2,4 раза выше, чем статистическая зарплата свердловчан: «Если брать среднюю температуру по больнице, то это 85 тысяч рублей. У научных сотрудников чуть больше, потому что они зарабатывают на науке, на грантах, на госзаданиях, на хозяйственных договорах. У преподавателей варьируется, но вот средняя такая».

Кокшаров объяснил, откуда берется разброс в зарплате, и заявил, что часть работников получают дополнительные деньги за так называемую мотивационную часть – публикации в известных зарубежных и российских изданиях, цитирование и рейтинг: «Мы каждый квартал выплачиваем серьезное стимулирование за публикационную активность в ведущих мировых журналах. За последний квартал мы выплатили 27 миллионов рублей 600 сотрудникам. Но при этом разница – от нескольких тысяч до двух миллионов».

Отметим, сам Виктор Кокшаров в прошлом году стал самым обеспеченным ректором на Урале. Он задекларировал доход в 13 млн 122 тысячи рублей.

Екатеринбург, Анна Темрук

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