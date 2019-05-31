Ректор УрФУ обогнал по доходам не только коллег, но и губернатора

Минобрнауки РФ опубликовало данные о доходах и имуществе ректоров федеральных высших учебных заведений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым обеспеченным на Урале уже несколько лет подряд остается ректор УрФУ Виктор Кокшаров – он задекларировал доход в 13 млн 122 тысяч рублей, что почти на 2 млн рублей больше, чем год назад (для сравнения – губернатор Евгений Куйвашев заработал 5,9 млн рублей). Собственности у Кокшарова немного – одна квартира площадью 107 кв. м. Зато супруга ректора владеет земельным участком (3 700 кв. м), жилым домом (230 кв. м), квартирой (42,7 кв. м) и автомобилем БМВ Х-5 при доходе в 665,5 тысяч рублей в год.

Самым крупным землевладельцем среди ученых мужей оказался ректор Уральского государственного юридического института Владимир Бублик. У него три земельных участка от 600 до 1000 кв. м и два жилых дома от 74,7 до 200 кв. м, при этом один из участков и один из домов находятся в Турции. Также ректору принадлежат три квартиры – от 79 до 124 кв. м, два машиноместа и автомобили «Фольксваген Туарег» и «Тойота Лэнд Крузер». Доход Бублика – 7 млн 733 тыс. рублей. Не женат.

На третьем месте по доходам – ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова. Ее доход – 6 млн 770 тысяч рублей, в собственности – две квартиры, машины нет.

Немного отстал от коллеги бывший кандидат в мэры Екатеринбурга, ректор УрГЭУ Яков Силин – 6 млн 514 тысяч рублей. У него есть земельный участок 2 095 кв. м, жилой дом 411 кв. м, квартира 225,9 кв. м (в совместной собственности с женой), автомобиль «Вольво XC90».

Доходы других ректоров – заметно скромнее. Сергей Постников (УрГАХУ) заработал 4 млн 440 тысяч рублей, Андрей Мехренцев (УГЛТУ) – 2 млн 945 тысяч рублей, Алексей Душин (УрГГУ) – 2 млн 706 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 31.05.19

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