В Свердловской области началось формирование 75 территориальных избиркомов

В Свердловской области начинается формирование новых составов 75 территориальных избирательных комиссий, которые будут работать на выборах 2021-2025 гг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель областного избиркома Владимир Русинов подписал постановление о начале приема предложений в состав новых ТИКов. Свои предложения могут выдвигать региональные отделения политических партий, общественные организации, муниципальные думы, избирательные комиссии прежнего созыва, собрания избирателей по месту жительства, учебы, работы. Количество членов теризибркома зависит от числа зарегистрированных на территории избирателей. Самые малочисленные ТИКи – в Волчанске и Рефтинском (6 человек), самые многочисленные – в Верх-Исетском, Ленинском, Орджоникидзевском, Чкаловском районах Екатеринбурга (14 человек). Предложения по кандидатурам в областном избиркоме будут принимать с 1 по 30 ноября. Требования невелики: члены ТИКов должны быть дееспособными гражданами РФ не младше 18 лет, не имеющими непогашенных судимостей, не являющимися избранными депутатами, мэрами, судьями или прокурорами.

Отметим, именно этим составам ТИК предстоит работать на выборах в заксо и Госдуму 2021 года, выборах губернатора 2022 года, выборах в ЕГД в 2023 и президентских – в 2024 году, поэтому политические партии крайне заинтересованы в том, чтобы направить туда своих представителей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.10.20

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