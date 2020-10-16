Новый министр АПК приступит к работе с 20 октября

Губернатор Евгений Куйвашев назначил нового министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Как сообщил «Новому Дню» источник в правительстве, им стал бывший замминистра Артем Бахтерев. Сейчас он курирует в министерстве пять отделов: земледелия и семеноводства; государственного технического надзора; развития фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации; животноводства и предприятий пригородной зоны; энергоснабжения, технической политики и охраны труда. Чиновник родился в 1987 году.

Напомним, предыдущий министр, Дмитрий Дегтярев, скончался 22 июля, когда проходил лечение от коронавируса.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.10.20

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