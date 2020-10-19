Почти 200 свердловчан привезли коронавирус из Турции

С начала августа, когда Россия возобновила регулярные и чартерные рейсы с Турецкой Республикой, туда успели съездить 29 582 жителя Свердловской области. При этом только 28 733 человека должным образом уведомили Роспотребнадзор о своем Cоvid-статусе. Как писал «Новый День», все возвращающееся невывозными рейсами из-за рубежа должны сдать ПЦР-анализ на коронавирус в течение трех дней и загрузить данные в специальный раздел на «Госуслугах».

«У 194 человек результат тестирования оказался положительным», – отметили в управлении Роспотребнадзора Свердловской области.

По данным ведомства, 849 жителя региона не прошли обследование, как того требует постановление главного санитарного врача России. «В отношении 320 человек уже составлены протоколы за несвоевременное прохождение обследования (материалы для назначения наказания направлены в суды). 529 свердловчанам специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора направлены извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении. На данный момент наложено 18 штрафов на общую сумму 200 тысяч рублей», – уточнили в областном управлении.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.20

ГИБДД анонсировала рейд в поисках нарушителей ПДД среди передвигающихся на электросамокатах и гироскутерах. / 19 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / На проспекте Космонавтов в аварии погибла женщина – она врезалась в «Лексус» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»