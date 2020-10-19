Родители отказываются ставить прививку от гриппа детям: привито только 60% от плана

Начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов сообщил, что на сегодня от гриппа привито только 60% от запланированного количества детей. «Мы видим большое количество отказов. Призываю родителей ставить вакцину от гриппа прямо сейчас, отказываться только по медпоказаниям», – обратился начальник горздрава к горожанам.

Ранее в управлении сообщали, что планируют привить почти 500 тысяч взрослых и 280 тысяч детей.

«По взрослому населению в рамках нацкалендаря у нас был план привить 500 тысяч человек, мы его выполнили, и сейчас работаем по плану в рамках эпидемиологического благополучия, ставим прививки на больших предприятиях. Активная работа сейчас идет по детям. Получили последнюю партию детской вакцины. Отработали на сегодняшний день на 60% от плана, осталось еще 40%», – рассказал сегодня на брифинге в мэрии Денис Демидов.

По его словам, многие родители не хотят ставить прививку от гриппа своим детям, пишут заявления на отказ.

«Идет активно вакцинация в школах и детсадах. Мы видим большое количество отказников. [...] Хочу призвать всех горожан ставить вакцину детям прямо сейчас. Мы находимся на эпидемиологическом подъеме, и вакцина позволит снизить развитие ОРВИ и гриппа, избежать осложнений при сочетании ОРВИ, гриппа и коронавируса», – отметил Денис Демидов.

На брифинге прозвучал вопрос про категорию граждан старше 65 лет, которые должны максимально соблюдать самоизоляцию. Начальник управления здравоохранения сообщил, что такие люди могут поставить прививку на дому. Для них работает 70 мобильных бригад, врачи выезжают по заявлениям. Правда, где нужно оставить заявку, глава горздрава не сказал. Кроме того, для всего взрослого населения продолжают работать прививочные кабинеты в обычных территориальных поликлиниках.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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