Чиновник заявил о пользе масок – благодаря им нет гриппа

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что в Свердловской области не регистрируется вирус гриппа, а пока только ОРВИ. В этом он увидел заслугу масочного режима. «Мы заканчиваем вакцинацию от сезонного гриппа, пока сезонный грипп не циркулирует, его штаммы не зарегистрированы, зарегистрировано классическое ОРВИ, но штамма сезонного гриппа нет, в том числе благодаря масочному режиму, таким образом, есть еще возможность проводить вакцинацию от сезонного гриппа», – сказал он.

По его словам, в регионе привиты практически 60% населения. «В прошлом году было 54%», – сказал он.

При этом ранее сообщалось, что в регионе должны быть привиты около 75% населения, такую задачу ставил губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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