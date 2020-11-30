В Екатеринбурге повторно организуют вакцинацию от гриппа в торговых центрах

В больницы Екатеринбурга поступила партия новой вакцины против гриппа «Ультрикс Квадри», которой могут привиться жители в возрасте от 6 до 60 лет. В распоряжении медиков поступило около 100 тысяч доз, сообщили в пресс-службе мэрии.

В горздраве пояснили, что эпидемический подъем заболеваемости гриппа обычно начинается накануне новогодних каникул, поэтому вакцинироваться еще не поздно. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства или работы. Также дополнительные прививочные бригады будут работать в офисных и торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга – как это было в сентябре. О графике вакцинации горздрав сообщит позднее.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал, чем примечателен препарат «Ультрикс Квадри». «Это новая отечественная вакцина, изготовленная в соответствии с рекомендациями ВОЗ и с учетом эпидемиологической ситуации. Вакцина отличается от предыдущей (трехвалентной) тем, что содержит наиболее широкий на сегодняшний день профиль эффективности и безопасности. В ее состав входят антигены вирусов гриппа типа В линии «Ямагата» и «Виктория», – сообщил медик.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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