В Екатеринбурге появились импортные вакцины от гриппа – и тут же закончились

В Екатеринбурге появились импортные вакцины от гриппа, передает «Новый День». В частности, в коммерческих медицинских центрах появился препарат «Ваксигрипп» производства Франции. Правда, в ряде из них он тут же закончился. Например, как сообщили в прививочном центре клиники «Династия», поставить у них «Ваксигрипп» уже нельзя, его весь разобрали. Другой популярной иностранной и зарегистрированной вакцины от гриппа – «Инфлювак» производства Нидерландов – в Екатеринбурге в этом сезоне не было вовсе.

Зато в частных медцентрах появились отечественные препараты «Ультрикс» и «Ультрикс квадри». Например, в «УГМК-Здоровье» прививка с обязательным предварительным осмотром врача обойдется в 1410 рублей.

Напомним, массовая прививочная кампания в Свердловской области в этом году проводится с помощью препарата «Совигрипп», это трехвалентная вакцина. Летом санитарные врачи при этом рекомендовали четырехвалентный препарат, однако в регион по линии Минздрава РФ поступил только такой. По последним данным, на Среднем Урале привиты уже около 60% населения. Добавим, что в розничной аптечной сети препаратов для вакцинации от гриппа по-прежнему нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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