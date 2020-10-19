Екатеринбуржцы сдали полторы тонны макулатуры за выходные

В Екатеринбурге жители города сдали 1,5 тонны макулатуры во время субботней акции «Сохраним лес». Как сообщили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», четыре контейнера были заполнены за несколько часов.

«К акции подключились учреждения образования: детские сады № 11, 201, 223, школы № 12 и 175, Екатеринбургский торгово-экономический техникум и Уральский государственный педагогический университет. Параллельно со сбором бумаги желающие могли сдать батарейки и старую оргтехнику. Люди принесли около 100 кг батареек. Все они будут утилизированы как опасные отходы», – отметила директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится в рамках национального проекта «Экология», в этом году планируют высадить 40 миллионов деревьев по всей стране. Каждый участник акции, который принес больше 10 кг бумаги, получил купон, дающий возможность собственноручно высадить дерево.

Первые голубые ели были высажены в воскресенье в Преображенском парке в Академическом районе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.20

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