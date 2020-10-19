В Екатеринбурге очередь в шиномонтаж выстроилась до конца недели

В Екатеринбурге в минувшие выходные падал снег, и синоптики прогнозируют, что к концу этой недели снова будет снегопад и минусовая температура. В ГИБДД по Свердловской области выдали предупреждение о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю. Сделать это, как убедился «Новый День», не так просто – на шиномонтажках начался горячий сезон, записывают только на конец недели.

Так, в «Оками-Запад» из ближайшего доступного времени предлагают вторую половину субботы. В шиномонтаже на улице Краснолесья записать готовы также только на субботу. Сеть «Римекс» предлагает запись на 21 октября в нескольких филиалах, но в большинство попасть невозможно, «в ближайшие три дня нет свободных мест». Сеть сервисов «Колесо» предлагает запись не раньше пятницы. На сайте компании «Колеса даром» нет свободного времени на две ближайшие недели.

Автовладельцы отмечают, что на многих шиномонтажках, особенно «гаражного» типа, сохраняются живые очереди. Это хоть и менее комфортно, зато при наличии свободного времени «переобуться» можно быстрее.

Добавим, на портале проектов нормативных правовых актов идет публичное обсуждение проекта о законодательном запрете ездить на летней резине с декабря по февраль. Если поправки примут, нарушителям будет грозить штраф в 500 рублей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.20

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