Екатеринбург засыпает снегом (ФОТО)

В Екатеринбург пришла зима, город засыпает снегом. Первый в новом сезоне снег выпал еще неделю назад, но быстро растаял, сегодня снегопад гораздо сильнее – побелели деревья и крыши домов, но на дорогах пока все тает. По данным синоптиков, завтра осадков быть не должно, температура днем около нуля градусов, в субботу снегопад возможен, будет до 2-4 градусов тепла, а в воскресенье стоит ждать мокрый снег и потепление до 4-6 градусов.

Как уточнили в пресс-группе УГИБДД по Екатеринбургу, пока погода не спровоцировала существенный рост аварий на улицах города. Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что к шести часам вечера в городе ожидаются заторы в 7 баллов. Напомним, в ГИБДД ранее выпустили предупреждение для автомобилистов о необходимости поставить зимнюю резину, однако быстро сделать это затруднительно, в шиномонтажках очереди.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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