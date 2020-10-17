В Екатеринбурге выпал первый снег

В Свердловской области, как и прогнозировали метеорологи, наступило резкое похолодание. Сегодня ночью и утром в северных городах выпал снег.

В Екатеринбурге осадки начались днем – сейчас в уральской столице идет мокрый снег с дождем, но снежного покрова пока нет. Впрочем, завтра, 18 октября, будет еще холоднее. Температура воздуха опустится до 0 градусов, поэтому на дорогах возможен гололед.

Региональное управление ГИБДД просит автомобилистов быть готовыми к погодным изменениям. «Уже в нескольких городах региона выпал снег. На дорогах по утрам из-за понижения температуры – гололедица. В ближайшую неделю ночью столбик термометра будет стабильно опускаться ниже нулевой отметки. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам своевременно сменить летние шины и технические жидкости на зимние и быть более бдительными на дорогах», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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