В мэрии рассказали, когда включат отопление в общественном транспорте

Городской транспорт начнут отапливать, как только температура на улице станет отрицательной. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.

«Отопление включат после того, как температура понизится, станет отрицательной. Есть такой норматив», – заявила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. Напомним, что в ближайшее время в Екатеринбурге ожидается похолодание. На этой неделе столбик термометра будет опускаться ниже нуля градусов. Из-за возможного гололеда на дорогах региональное управление ГИБДД рекомендует автовладельцам быть осторожными на дорогах.

Екатеринбург, Анна Темрук

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