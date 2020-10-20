Умер известный уральский певец Валерий Топорков

В Екатеринбурге умер известный исполнитель, заслуженный артист России Валерий Топорков. По словам близких людей, в последние месяцы он сильно болел.

Сообщения о кончине Валерия Топоркова появились сегодня на страницах его друзей и близких. В частности, о смерти певца написала его коллега, руководитель фолк-группы «Солнцеворот» Анастасия Ведерникова. По словам знакомых, Валерий Петрович был светлым человеком, всегда веселым и добрым к окружающим. В последние месяцы он сильно болел, перенес инфаркт и несколько серьезных операций.

Валерий Топорков заходил на личные страницы месяц назад – в сентябре. А летом, до болезни, он записывал на видео песни в своем исполнении. В июле Топорков после смерти своего коллеги композитора Евгения Родыгина сообщал, что планирует выпустить клип на одну из его песен – «Звездочка тучку задела».

В театре эстрады, где Валерий Топорков работал до последнего времени, «Новому Дню» сообщили, что обязательно устроят прощание с уральским певцом. Дату и место назовут чуть позднее.

Валерий Топорков родился в 1948 году в Богдановичском районе, закончил Свердловское музыкальное училище имени Чайковского. Он работал в свердловской филармонии, театре эстрады, имел звание заслуженного артиста РФ. Имя Валерия Топоркова носит одна из звезд на площади у театра эстрады.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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