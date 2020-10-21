«Нереальная реальность»: в Екатеринбурге открылась выставка экс-чиновницы Евгении Васильевой (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в международном центре искусств «Главный проспект» открылась выставка работ Евгении Васильевой – бывшей сотрудницы Министерства обороны РФ, осужденной за мошенничество. Екатеринбург стал первым городом на Урале, где художница решила показать свои работы.

Картины Евгении Васильевой

Васильева имеет достаточно интересную биографию. В 2012 году экс-чиновница обвинялась в мошенничестве при продаже активов Министерства обороны РФ и хищении 800 миллионов рублей. При обыске ее квартиры было изъято несколько миллионов рублей, документы, а также картины, антиквариат и ювелирные украшения. В 2015 году суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, однако, провела она там всего 34 дня, выйдя по УДО. Еще находясь под домашним арестом во время следствия, она раскрыла в себе творческие способности, в том числе окунулась и в живопись, взяв псевдоним EVA.

«Иногда у людей под влиянием факторов, которые психологически влияют на человека, открываются различные способности и таланты. Однако у Евгении они были сформированы в течение всей ее предыдущей жизни. Она – разноплановый художник, который одновременно развивается в нескольких медиа. Ее всегда интересно наблюдать в комплексе. Именно это мы и хотели показать, – рассказала «Новому Дню» куратор международного центра искусств «Главный проспект» Юлия Борзенкова. – Направление «нонреализм» Евгения изобрела и запатентовала сама. Она в нем развивается, изучает, а также представляет свои работы».

На выставке «Нонреализм или нереальная реальность» можно увидеть работы Васильевой в нескольких жанрах. Живопись, скульптуры, фотографии, видеоарт – все это представлено в галерее. Создавая свои работы, Евгения не скрывает, что у нее есть отсылки к другим художникам. Она открыто говорит, на кого опирается и кем вдохновляется.

С сегодняшнего дня выставку могут посетить все желающие. Единый билет в галерею стоит 300 рублей и дает возможность посмотреть все залы и музейные пространства. Для пенсионеров и ветеранов действует 50-процентная скидка. Дети до 6 лет могут пройти бесплатно.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 21.10.20

Свердловский минобраз: продлевать каникулы и вводить дистант в школах не планируется. / Губернатор Свердловской области меняет власть в Екатеринбурге. / На саммите SportAccord в Екатеринбурге ждут Томаса Баха и Владимира Путина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»