Евгения Васильева получила должность секретаря Сердюкова

Фигурантка скандального дела о миллиардных хищениях в «Оборонсервисе», экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева стала секретарем товарищества собственников жилья (ТСЖ) в элитном доме в Молочном переулке в Москве, а само ТСЖ возглавляет ее друг – бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на информированный источник.

В доме №6 по Молочному переулку Васильева владеет 13-комнатной квартирой, в которой и проживает. Именно в этой квартире экс-чиновница, осужденная по делу «Оборонсервиса» и освобожденная по УДО, отбывала ранее домашний арест.

Отмечается, что за избрание Васильевой секретарем ТСЖ проголосовали 100% присутствовавших на собрании. Протокол подписал председатель собрания Анатолий Сердюков.

По данным «Газеты.ру», Сердюков был назначен главой ТСЖ дома в апреле текущего года. Сам он владеет двумя квартирами в этом доме, следует из выписок Росреестра.

В октябре 2012 года «Оборонсервис», подконтрольный Министерству обороны РФ, оказался в центре самого громкого за последние годы коррупционного скандала, который привел к отставке министра обороны Анатолия Сердюкова. По данным следствия, сотрудники Минобороны выбирали из имущества компании наиболее ликвидные и престижные объекты, участки и акции и продавали их по заниженным ценам. Главной фигуранткой дела стала экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева, которая, по версии следствия, лично распоряжалась похищенными активами через подконтрольные фирмы. По версии следствия, Васильева действовала в составе организованной группы, участниками которой были Ирина Егорова, Лариса Егорина, Юрий Грехнев, Максим Закутайло, Динара Билялова и Екатерина Сметанова. Им вменялось в вину совершение более 30 преступлений, ущерб от которых превышает 3 млрд рублей.

Васильеву задержали и отправили под домашний арест, что вызвало циничное веселье в обществе, сразу заговорившем об «избирательном правосудии» и припомнившем множество случаев, когда люди, подозреваемые в краже «мешка картошки», а не миллиардов рублей, по нескольку месяцев (а то и лет) «благополучно» сидели в СИЗО. Приговор Васильевой вызвал еще большее возмущение: в мае 2015 года ей дали 5 лет в колонии общего режима, но отсидела она по итогу чуть более месяца, уже в августе суд удовлетворил ходатайство об ее условно-досрочном освобождении и она чуть ли не в тот же день вышла на свободу. Дело Васильевой многие однозначно оценили как позор российского правосудия и правоохранительной системы.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 21.06.17

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