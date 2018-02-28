Чиновника Минобороны скрутили при получении 5-миллионной взятки

В Москве с поличным при получении многомиллионной взятки был задержан чиновник Минобороны РФ. По данным «Интерфакса», размер незаконного вознаграждения составляет 5 млн рублей. «Задержанные – начальник ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России Андрей Нежигай и посредник, участвовавший в передаче взятки», – сказал источник агентства.

По его словам, задержание состоялось в минувший вторник. Его провели сотрудники ФСБ и следователи СКР. Чиновника подозревают в том, что за вознаграждение в размере 5 млн рублей пытался реализовать имущество военного ведомства коммерческой организации на льготных условиях. Силовики пока никак не комментируют распространенную в СМИ информацию о задержании.

Центральное территориальное управление имущественных отношений входит в структуру департамента имущественных отношений Минобороны России, который в свое время возглавляла Евгения Васильева, осужденная по так называемому делу «Оборонсервиса». ФГКУ является некоммерческой организацией, созданной для выполнения «работ и оказания услуг, направленных на обеспечение учета, управления и распоряжения, а также контроля над использованием и сохранностью имущества Вооруженных сил России».

Москва, Иван Гридин

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