Непотопляемый: Сердюкова выдвинули в совет директоров КамАЗа

Публикации за 10.03.17

Экс-министра обороны Анатолия Сердюкова выдвинули в совет директоров КамАЗа. Об этом говорится в сообщении компании.

Совет директоров компании утвердил список кандидатов в новый состав для избрания на годовом собрании акционеров, которое назначено на 23 июня 2017 года. Реестр закрывается 29 мая.

Помимо Сердюкова, в число кандидатов вошли 11 человек из действующего состава совета. Это гендиректор ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Михаил Бройтман, президент ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян, председатель первичной профсоюзной организации работников «КамАЗа» Александр Васильев, бывший глава ВЭБа Владимир Дмитриев, замгендиректора «Ростеха» по финансовым вопросам Игорь Завьялов, гендиректор «КамАЗа» Анатолий Когогин, глава совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов, премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, вице-президент по автомобильным платформам, управлению качеством, продажам силовых агрегатов грузового автомобиля Daimler AG Шмид Вольфрам, вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в РФ Янк Геральд.

Акционерами КамАЗа являются госкорпорация «Ростех» (49,9%), компания Avtoinvest (24,53%), Daimler (15%), Kamaz International Management (4,25%) и Decodelement Services (2,73%).

Ранее Сердюкова выдвинули в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Сердюков, со скандалом отправленный в отставку с поста министра обороны, сейчас занимает пост индустриального директора авиационного кластера «Ростеха». Сердюков был назначен на пост министра обороны в 2007 году, а в 2012 был уволен в связи с расследованием уголовных дел о миллиардных хищениях в подконтрольном Минобороны «Оборонсервисе». Позже были возбуждены новые уголовные дела – о коррупции в армии. Сердюков был фигурантом одного из них, однако попал под амнистию. Деятельность Сердюкова на посту министра обороны, мягко говоря, неоднозначно оценивалась как в обществе, так и в профильной военной среде.

Москва, Зоя Березина

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