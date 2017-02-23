Российские власти нашли Сердюкову местечко в совете директоров ОАК

Публикации за 23.02.17

Экс-министра обороны Анатолия Сердюкова выдвинули в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Распоряжение обнародовано на сайте правительства РФ.

Сейчас скандально известный бывший министр занимает должность индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации «Ростех».

Также в состав совета директоров ОАК в качестве представителей РФ выдвинуты восемь человек, еще двое – в качестве независимых директоров. Среди кандидатов – министр промышленности Денис Мантуров, замминистра транспорта Валерий Окулов, замминистра обороны Юрий Борисов, советник президента ОАК Борис Алешин, замминистра экономического развития Евгений Елин, замминистра финансов Андрей Иванов, индустриальный директор авиационного комплекса «Ростеха» Анатолий Сердюков, президент ОАК Юрий Слюсарь, первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Иван Харченко. В качестве независимых директоров выдвинуты председатель совета директоров «ВТБ Капитала» Владимир Потапов, а также президент УК «Финансовые активы» Евгений Юрченко. Из нынешнего состава в новый список не вошел гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

ОАК создана в 2006 году. Корпорация включает в себя около 30-ти предприятий российского авиастроения. Основными направлениями деятельности ОАК являются разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.

Сердюков был назначен на пост министра обороны в 2007 году, а в 2012 был отправлен в отставку в связи с расследованием уголовных дел о миллиардных хищениях в подконтрольном Минобороны «Оборонсервисе». Позже были возбуждены новые уголовные дела – о коррупции в армии. Сердюков был фигурантом одного из них, однако попал под амнистию. Деятельность Сердюкова на посту министра обороны, мягко говоря, неоднозначно оценивалась как в обществе, так и в профильной военной среде.

Москва, Полина Николаева

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