Скандалы нипочем: Сердюков метит на пост замглавы «Ростеха»

Публикации за 01.02.17

Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков, несмотря на громкий коррупционный скандал, делает на новом месте головокружительную карьеру. В настоящее время он занимает пост индустриального директора авиационного кластера «Ростеха», но в перспективе может занять место заместителя гендиректора госкорпорации, а также сменить Сергея Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Замглавы «Ростеха» Дмитрий Шугаев был назначен новым директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), передает «Коммерсант». В функции ведомства входит осуществление надзора за компаниями, имеющими право экспортировать вооружения и военную технику, а также выдача им лицензий и определение политики в сфере ВТС.

Ранее этот пост занимал Александр Фомин, которого перевели на должность десятого заместителя министра обороны Сергея Шойгу, где он будет заниматься вопросами международного военного сотрудничества, а также подготовкой международных договоров и других нормативно-правовых актов. Назначение Фомина не вызвало особого удивления, его знают как опытного переговорщика, компетентного в вопросах внешней политики.

В результате место Шугаева остается вакантным, это кресло прочат бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову. Стоит отметить, что чиновник показал стремительный карьерный рост в «Ростехе», несмотря на коррупционный скандал, который сопровождал его уход с поста главы оборонного ведомства. В 2013 году экс-министр был назначен гендиректором Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, спустя всего два года он стал председателем двух комитетов в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, структура «Ростеха»). Источники считают, что Сердюков в перспективе может сменить Сергея Чемезова в совете директоров ОАК.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.02.17

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