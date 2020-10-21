Следователи выяснили, отчего умер летчик с перерезанным горлом

Свердловские следователи выяснили, отчего умер якутский летчик, которого накануне обнаружили с перерезанным горлом за гаражами на улице Розы Люксембург. Как сообщил руководитель Октябрьского следственного отдела Екатеринбурга Вячеслав Бабушкин, результаты судмедэкспертизы тела погибшего, смерть мужчины наступила «от одного из ранений в области шеи». «В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии, расследование уголовного дела продолжается», – отметили в областном управлении СКР.

Напомним, 28-летний пилот Руслан Валеев приехал на Урал в командировку на курсы повышения квалификации. В Екатеринбурге он заболел, попал в больницу № 1, но в середине прошлой недели ушел оттуда и пропал. Больше его никто не видел, а в понедельник Руслана нашли мертвым.

Екатеринбург, Елена Сычева

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