российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 октября 2020, 10:10 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге солдат кормили некачественной кашей

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в воинских частях Екатеринбурга некачественные крупы. Проверка проходила в конце сентября совместно с военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона. Ревизоры выясняли, хорошо ли кормят военнослужащих.

Специалисты отобрали пробы от 29 партий круп в четырех воинских частях и направили их в лабораторию для исследования на качество и безопасность. В результате экспертизы были обнаружены некачественные крупы, изготовителями которых являются ООО «Экофудс» (Новосибирская область), ИП Сухарев (Ростовская область), ИП Стройков и ИП Воробжанский из Саратовской области, сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора. В адрес этих производителей ведомство направило предостережение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.20

КОРТРОС показал министру Якушеву новый район размером с целый город (ФОТО, ВИДЕО). / Следователь на «золотом» «Лексусе» хочет оспорить приговор в суде. / Росстат узнает, в каких условиях живут свердловчане. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,