В Екатеринбурге солдат кормили некачественной кашей

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в воинских частях Екатеринбурга некачественные крупы. Проверка проходила в конце сентября совместно с военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона. Ревизоры выясняли, хорошо ли кормят военнослужащих.

Специалисты отобрали пробы от 29 партий круп в четырех воинских частях и направили их в лабораторию для исследования на качество и безопасность. В результате экспертизы были обнаружены некачественные крупы, изготовителями которых являются ООО «Экофудс» (Новосибирская область), ИП Сухарев (Ростовская область), ИП Стройков и ИП Воробжанский из Саратовской области, сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора. В адрес этих производителей ведомство направило предостережение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.20

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