Россельхознадзор уточнил итоги проверки в воинских частях Екатеринбурга: каша была невкусной

«Новый День» сегодня сообщал о проверках в воинских частях Екатеринбурга, где нашли некачественную крупу. Информация была получена от регионального управления Россельхознадзора. Но в Центральном военном округе опровергли информацию о ревизии. «В воинских частях округа Россельхознадзор проверки не проводил. Вероятно, речь идет о частях иного подчинения», – прокомментировала пресс-служба ЦВО.

«Новый День» обратился за разъяснениями в свердловское управление федеральной службы надзорного ведомства. Там подтвердили, что речь идет именно о четырех воинских частях Екатеринбургского гарнизона, которые подчиняются ЦВО.

«Проверка проводилась в июне этого года, но результаты лабораторных исследований мы получили в сентябре. Специалисты Россельхознадзора участвовали в проверке поставщиков круп, организованной военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона. Действительно, было отобрано 29 проб. В 11 пробах выявили показатели несоответствия по стандартам. Это наличие доброкачественного ядра, количество цветочной пленки, в одном случае была превышена допустимая влажность и другие. Но все эти замечания влияют только на вкусовые качества продукта и не приносят вреда здоровью. Никаких грубых нарушений при проверке круп не выявлено», – рассказала агентству начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора Зухра Барбакова.

Отметим, что по итогам проверки ведомство направило предостережение изготовителям некачественных круп.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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