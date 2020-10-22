В России снова растет спрос на медработников – все из-за второй волны

Директор по исследованиям HeadHunter Мария Игнатова рассказала, что в России снова усилился спрос работодателей на медицинских работников. «Пик был в апреле. Найм медработников превзошел все ожидания для этой сферы, искали огромное количество людей – это были и врачи, и медработники, и волонтеры без оплаты. Поэтому такой двукратный рост был в апреле относительно февраля, потом динамика замедлилась», – сказала она, отвечая на вопрос «Нового Дня».

По словам Игнатовой, спрос был стабилен и летом, а сейчас снова усилился. «На прошлой неделе мы зафиксировали опять небольшой рост, это связано с тенденциями второй волны, растет заболеваемость, больницам опять нужны дополнительные кадры, рынок быстро отреагировал», – отметила Игнатова.

При этом зарплатные предложения не особенно изменились. «С точки зрения зарплат было огромное количество надбавок, поэтому, наверно, общий доход вырос, но с точки зрения окладной части, которая публикуется в вакансиях, она не изменилась особо», – добавила она.

Екатеринбург, Москва, Екатерина Норсеева

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