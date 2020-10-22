В Екатеринбурге открыли горячую линию по довыборам в думу

Избирком Екатеринбурга открыл горячую телефонную линию для горожан, которые будут участвовать в дополнительных выборах депутатов городской думы. Напомним, довыборы пройдут в округе № 3 в Верх-Исетском районе и округе № 9 в Ленинском районе.

«По номеру телефона 304-35-26 вы сможете узнать об особенностях голосования, уточнить адрес избирательного участка и получить ответы на другие интересующие вопросы о выборах, назначенных на 22 ноября», – рассказали в пресс-службе городского избиркома.

Горячая линия работает в будние дни – с 10 до 17 часов, в выходные дни – с 10 до 14 часов. В день голосования звонки от избирателей будут приниматься с 8 часов утра до 8 часов вечера.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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