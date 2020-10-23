российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 октября 2020, 10:14 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге загорелась недостроенная высотка на Щорса (ФОТО)

В Екатеринбурге произошел сильный пожар на улице Щорса недалеко от Южного автовокзала. Черный столб дыма и огромное пламя было видно за несколько километров.

Как сообщают очевидцы, возгорание случилось на строительной площадке, очаг находится рядом со строящейся высоткой. В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали, что горит фасад недостроенного здания.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 23.10.20

Мерзлякова предложила сделать ЭКО стерилизованным женщинам из Уктусского пансионата. / «Титановая долина» лишилась финского резидента с инвестициями на 850 миллионов. / 23 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Пожар на стройплощадке ЖК «Квартал Федерация» потушен

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж,