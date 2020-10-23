Пожар на стройплощадке ЖК «Квартал Федерация» потушен

Пожарные полностью ликвидировали огонь на строительной площадке ЖК «Квартал Федерация», где сегодня утром вспыхнул сильный пожар.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления МЧС, огонь повредил фасад с 1 по 9 этаж строящейся 16-этажки. Внутри здания возгорания не было. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причина ЧП устанавливается.

Жилой комплекс возводит строительная компания Prospect Group. От застройщика пока не было комментариев об инциденте.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 23.10.20

«Я на ПП»: главный санврач Свердловской области Козловских поделился рецептом квашеной капусты. / В Екатеринбурге загорелась недостроенная высотка на Щорса (ФОТО). / Мерзлякова предложила сделать ЭКО стерилизованным женщинам из Уктусского пансионата. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»