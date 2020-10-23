«Я на ПП»: главный санврач Свердловской области Козловских поделился рецептом квашеной капусты

Роспотребнадзор по Свердловской области запустил информационный проект «Я на ПП» – еженедельно на сайте ведомства будут публиковаться рецепты блюд правильного питания от известных людей. Первым рецептом поделился руководитель управления Дмитрий Козловских.
Он отметил полезность квашеной капусты как источника витамина С: в 100 граммах этого продукта содержится 45-60 мг витамина С (половина суточной дозы). Также квашеная капуста содержит витамин U, тартроновую и фолиевую кислоты, а также витамины группы В, витамин А, витамин Е, витамин РР, железо, кальций, фосфор, магний, натрий, калий.
«Новый День» публикует рецепт от Дмитрия Козловских:
«Мы в семье предпочитаем классический рецепт квашения капусты.
Тщательно моем капусту, удаляем верхние листы. Шинкуем овощ брусками по 3-4 см в длину и примерно 0,5-0,7 см в ширину – это оптимальный размер нарезки, чтоб капуста оставалась хрустящей и равномерно квасилась. Погружаем массу в таз.
На 1 кг нашинкованной капусты берем 20 г соли и 40 г моркови. Соль обязательно должна быть крупного помола. Морковь натираем на крупной терке.
Перемешиваем ингредиенты и немного приминаем.
Затем перекладываем заготовку в чистые стерилизованные банки, утрамбовываем, оставив место для сока. Ставим банки на поддон и накрываем горлышки марлей. Капусту оставляем бродить в прохладном месте (при 18-20 °С процесс длится 3-4 дня).
Для того чтобы капуста не горчила, необходимо каждый день протыкать ее палочкой до самого дна, а пену собирать.
Чтобы не переквасить капусту, нужно ориентироваться на осветление рассола и на собственный вкус. Готовую капусту закрываем и убираем в холодильник.
Приятного аппетита и будьте здоровы!»
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
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