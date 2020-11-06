Министр спорта рассказал, что ест на завтрак

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал, чем завтракает. Оказалось, самый спортивный чиновник региона по утрам ограничивается небольшой порцией творога. Рецепт завтрака он раскрыл в рамках проекта Роспотребнадзора по Свердловской области «Я на ПП» (правильном питании).

«Спорт и физическая активность для меня всегда идут рука об руку с правильным питанием. Убежден, очень важно начинать утро с полезного завтрака, который зарядит энергией и придаст тонус на весь день!

Мой завтрак – это «царская пища»: творог, сметана и мед.

На протяжении двадцати лет для меня утро неизменно начинается с такого завтрака.

Мед, всем известно, очень полезен для иммунитета, насыщает организм витаминами, микроэлементами и аминокислотами. Творог и сметана – ценнейшие источники кальция.

Рецепт блюда прост: берем 100 грамм 1%-го творога, 2 столовых ложки 15%-й сметаны, добавляем 2 чайных ложечки меда. Все эти составляющие тщательно перешиваем.

Надеюсь, мой рецепт полезного завтрака придется по вкусу и станет основой для результативного дня! Питайтесь правильно. Это залог здоровья и отличного настроения!» – поделился Рапопорт.

Проект о правильном питании Роспотребнадзор запустил две недели назад. Первым своим рецептом поделился глава управления Дмитрий Козловских, он рассказывал о квашеной капусте. Затем свое блюдо – салат из тыквы представил главный врач ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Сергей Романов.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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