Росздравнадзор проведет проверку скорой Екатеринбурга по поручению Мурашко

В Екатеринбурге будет проведена проверка станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Там уточнили, что проверка проводится по поручению главы минздрава РФ Михаила Мурашко. Что стало причиной проведения ревизии, не уточняется.

Напомним, на этой неделе руководитель СМП Екатеринбурга Игорь Пушкарев сообщал, что станция испытывает пиковые нагрузки из-за роста числа обращений. «На протяжении уже четырех дней мы отмечаем рост обращаемости на станции СМП, в последние двое суток более 3 700 звонков, мы выполняем более 1500 вызовов, для нас это много, потому что среднегодовой показатель 1100-1200 вызовов. Это пиковая нагрузка, но мы справились», – говорил Пушкарев, попросив не путать скорую и неотложную помощь.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.10.20

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