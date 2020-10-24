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Суббота, 24 октября 2020, 10:17 мск

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Поставить машину на учет можно будет только после записи на Госуслугах

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила водителей, что поставить машину на учет можно будет только после записи на Госуслугах. Правило вводится с 27 октября. «В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, просим прибывать строго к назначенному времени, иметь при себе маски и перчатки. Напоминаем, что доступ в помещения, используемые для предоставления государственных услуг, ограничен, организовано проведение термометрии. Лица, у которых будет выявлена повышенная температура тела, в указанные помещения допускаться не будут», – предупредили в ГИБДД области.

Там уточнили, что если свободное время все же останется, то желающие поставить машину на учет, смогут сделать это в порядке живой очереди, но стоять в ней придется с соблюдением дистанции.

Очереди в ГИБДД на постановку машины на учет

Напомним, как писал «Новый День», на этой неделе у здания на Чкалова, 1, стали собираться огромные очереди из желающих поставить машину на учет. Автовладельцы объясняли, что это произошло из-за сбоя в работе портала госуслуг: «То сайт принимает заявление, то он пишет, что заявление не принято. Я оплатила на «Госуслугах», мне вышло время на 12:24. Но после этого мы опять заходили и смотрели, пишут, что заявление не принято. Я приехала и стою, в очередь не записалась, холодно тут стоять, – пояснила одна из женщин. – Сайт якобы все принимает, и мы это неоднократно делали, раз двадцать пять».

Екатеринбург, Елена Сычева

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