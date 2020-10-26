День жестянщика: только за субботу на трассах области столкнулись 158 автомобилей

Прошедшие выходные из-за сложных метеоусловий – мокрый снег, ветер, гололедица, – оказались богаты на дорожно-транспортные происшествия; только чудом обошлось без жертв.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного УГИБДД, только в субботу, 24 октября, случилось 87 ДТП с участием 158 транспортных средств, в воскресенье, когда лед подтаял, произошло 54 аварии с участием 84 автомобилей. Погибших, к счастью, нет, но есть пострадавшие. В субботу в 10 ДТП были ранены 14 человек, в том числе два ребенка; в воскресенье в 9 ДТП пострадали 15 человек, из них трое детей.

В некоторых ДТП пострадали сразу несколько человек. Например, в воскресенье около 11.00 в полицию поступило сообщение о ДТП на 143 км автодороги Камышлов-Туринск-Тавда. Водитель автомобиля «Лада Калина», который ехал с двумя пассажирами из Ирбита в Тавду, при совершении обгона столкнулся со встречной «Митсубиси Лансер». Во второй машине семейная пара из Туринска ехала в Ирбит. Пострадали все пятеро. Они доставлены в Туринскую ЦРБ.

Добавим, еще в пятницу, 23 октября, областное УГИБДД предупреждало водителей, что в связи с наступившими холодами лучше бы не тянуть со сменой летней резины на зимнюю. Только в четверг, 22 октября, на загородных трассах произошло три ДТП, в результате чего два человека погибли и три получили травмы.

Екатеринбург, Туринск, Евгения Вирачева

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