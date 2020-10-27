Свердловский депутат занял важный пост в Госдуме

Депутат Госдумы от Свердловской области, эсер Дмитрий Ионин занял серьезный парламентский пост: теперь он – первый заместитель председателя комитета по энергетике (председателем является югорский депутат Павел Завальный).

О своем новом назначении Ионин сам рассказал в соцсети. «Постараюсь за счет этого еще прибавить активности в работе. В частности, ранее много лет приходилось в «ручном режиме» заниматься вопросами непомерных цен по газификации населенных пунктов», – отметил Ионин.

Добавим, что ранее пост первого зампреда комитета по энергетике занимал депутат Игорь Ананских, эсер, как и Ионин. Но 30 сентября Госдума выбрала его вице-спикером – вместо Ольги Епифановой, которая сложила депутатские полномочия в связи с переходом в Совет Федерации.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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