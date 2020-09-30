В Госдуме появился новый вице-спикер

Сегодня Госдума освободила от должности заместителя председателя «эсера» Ольгу Епифанову, ее кресло занял член этой же фракции Игорь Ананских. Соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла сегодня на заседании.

Как сообщил первый зампредседателя комитета по контролю и регламенту Валерий Иванов, на эту должность Ананского выдвинула фракция «Справедливой России». Епифанова сложила депутатские полномочия в связи с переходом в Совет Федерации.

Постановление было принято 338 депутатами при одном воздержавшемся.

Игорь Ананских представляет в Госдуме Ленинградскую, Мурманскую область и Республику Карелия. Согласно электронной системе думы, в этом году парламентарий вместе с коллегами по фракции выступил соавтором восьми законопроектов.

Ананских впервые был избран депутатом Госдумы в 2011 году от партии ЛДПР, однако на выборах в 2016 году либерал-демократы не включили его в партийный список. По информации РБК, на это решение повлиял скандал из-за заявления ФБК о восьми незадекларированный квартирах парламентария в Майами.

В первый раз ФБК заявил об этом в 2013 году, однако Ананских пояснил, что продал эту недвижимость еще в 2011 году. Через год, в 2014-ом Фонд обнародовал информацию, согласно которой депутат продал квартиры офшору, на который были зарегистрированы компании, в руководстве которых был он сам до того, как стал депутатом.

Москва, Татьяна Дорофеева

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