Пациентов из перепрофилированных под Covid-19 госпиталей обещали перевести в другие больницы

Заместитель губернатора Павел Креков заявил, что под лечение больных с коронавирусом перепрофилируют койки только в тех больницах, откуда пациентов могут взять на лечение другие учреждения. Например, сегодня из ГКБ № 40 пациентов переведут в ОКБ № 1. «Это позволяет нам сохранить необходимый объем неотложной и высокотехнологической помощи по другим направлениям, кроме Covid-19», – прокомментировал Креков сегодня на брифинге.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области власти разворачивают еще тысячу коек в медучреждениях для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями. Койки перепрофилируют в ущерб обычным пациентам – в противотуберкулезном диспансере, в нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ № 40, в центре «Бонум», Институте дерматовенерологии и иммунопатологии, Березовской ЦГБ, а также в нефрологическом корпусе ГКДБ № 9. Таким образом, общее число коек увеличится до девяти тысяч. В настоящий момент занято около 81,5%.

На брифинге по итогам заседания оперштаба замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что при перепрофилировании коек штаб ставит перед собой задачу: перенаправить пациентов в другие лечебные учреждения.

«Мы имеем четкое представление, связанное с увеличением (если понадобится) количества коек – в каких больницах, где будем открывать койки. Но при одном условии: мы должны перенаправить пациентов, которые прежде лечились в этих больницах, в другие учреждения, – заявил Креков. – Сегодня областная будет брать тех больных, которых не сможет взять сороковая больница. Три больницы будут брать тех больных, которых не сможет взять одна из травматологических больниц Екатеринбурга. И так в каждом случае: рассматриваем другие потоки. Создано и работает бюро госпитализации. Это позволяет нам сохранять необходимый объем неотложной и высокотехнологической помощи по другим направлениям, кроме ковида».

Резервный запас в Свердловской области должен составлять 1 500 коек – их будут использовать в случае возникновения вспышек заболеваемости Covid-19.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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