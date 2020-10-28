Екатеринбуржец перевел 3,2 млн рублей телефонным мошенникам из «службы безопасности банка»

53-летний житель Екатеринбурга перевел телефонным мошенникам 3,2 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе городской полиции, мужчина стал жертвой обмана. Ему позвонил с неизвестного номера человек, который представился сотрудником банка и сообщил о попытках списания денег со счета своего собеседника. После уральца переключили на другого «сотрудника» банка, которому владелец карты сообщил ее номер и остаток по счету. Затем потерпевшему позвонил еще один незнакомец и представился сотрудником одного из силовых ведомств. Он заявил, что в его производстве находится уголовное дело о покушении на кражу и ведется соответствующее расследование. Лжесиловик порекомендовал выполнить все указания звонивших – снять с вклада все деньги и перевести их на якобы «резервные» счета. Владелец счета к голосам из трубки прислушался. Сумма ущерба составила 3 млн 192 тысячи рублей.

«По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 1 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере», – сообщили в полиции.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.

Екатеринбург, Елена Сычева

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