Пенсионерка перевела лже-сотрудникам здравоохранения, банка и налоговой 2,5 млн рублей

В Екатеринбурге 72-летняя пенсионерка лишилась 2,5 млн рублей, поверив голосам из трубки. Заявление от нее поступило в отдел полиции № 12. Пожилая женщина рассказала, что ей позвонил некто, представившийся сотрудником службы по надзору в сфере здравоохранения. Он рассказал, что ей якобы положена компенсация за утрату здоровья, но для ее начисления необходимо внести деньги на указанные им счета. «После этого пенсионерка сняла со вклада порядка 78 тысяч рублей и перечислила их неизвестным. Затем с потерпевшей несколько раз связались злоумышленники и аналогичным способом убедили перевести им еще 182 тысячи рублей», – рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

После этого мошенники позвонили пенсионерке и представились уже сотрудниками банка, рассказав, что для получения компенсации нужно оплатить «региональный налог на формирование вклада». Что она и сделала, переведя аферистам больше 1 млн рублей. После, также следуя указаниям голоса из трубки, который уже назвался сотрудником налоговой, она перевела еще 639 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 2 млн 574 тысячи рублей. «В настоящее время сотрудники уголовного розыска предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления», – уточнили в полиции города.

Там напомнили, что ни в коем случае нельзя передавать или переводить деньги незнакомым лицам либо на неизвестные счета. При подобных попытках нужно немедленно закончить разговор, сообщить по официальным телефонам клиентской поддержки и обратиться в органы внутренних дел.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.11.20

Свидетель-медсестра подтвердила в суде, что не видела, как Васильев сдавал анализ мочи (ФОТО). / Мэрия Екатеринбурга заключит новый контракт на строительство новогоднего городка. / На уральца, который «нашел» в банкомате деньги, завели уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»