Пенсионер отдал мошенникам миллион, повинуясь голосу из трубки

В Екатеринбурге люди продолжают отдавать миллионы рублей, повинуясь голосу из телефонной трубки. Очередной жертвой мошенников стал 75-летний местный житель, которого обманули лжебанкиры. Пожилой екатеринбуржец сам обратился в полицию.

Пенсионер рассказал, что ему позвонили с номера, начинающегося на «499», абонент представился сотрудником банка. Он спросил, переводил ли клиент 2300 рублей другому клиенту, а когда получил отрицательный ответ, порекомендовал «защитить сбережения» – снять все деньги и перевести на некий безопасный счет. Так пенсионер и поступил, он отправился в отделение банка, снял все имеющиеся сбережения – 1 млн 040 тысяч рублей – и через банкомат перевел наличные на счета, которые ему продиктовал «сотрудник банка». «После того, как пенсионер перевел все деньги, звонок от «банкира» был прерван. Еще некоторое время гражданин думал, что с ним свяжутся, но тщетно. Пенсионер понял, что его обманули телефонные аферисты, и обратился в полицию», – сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, как писал «Новый День», только по открытым данным, за несколько месяцев этого года екатеринбуржцы перевели мошенникам более 28 млн рублей, вероятно, что реальная сумма больше. «Полиция фиксирует значительный рост телефонных мошенничеств. Только в Екатеринбурге ежедневно регистрируется 1-3 заявления о подобных преступлениях», – ранее сообщили «Новому Дню» в полиции города.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.12.20

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